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Вузы Беларуси начинают принимать документы от целевиков

МИНСК, 27 июн — Sputnik. В белорусских вузах в четверг, 27 июня, стартует вступительная кампания для абитуриентов-целевиков, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Выпускники школ, заключившие договор с организациями-заказчиками кадров о целевом обучении, могут подавать документы в приемные комиссии вузов.

В Минобразования отмечают, что в текущем году от предприятий реального сектора экономики поступило более 5,6 тысячи заявок на подготовку целевиков.

Что касается поступления этой категории абитуриентов, то в этом году формат не изменится.

Претендующие на целевые места должны будут сдать одно внутреннее испытание в устной форме — экзамены будут проходить с 4 по 10 июля. Конкурс на зачисление будет формироваться на основании среднего балла аттестата и полученной на экзамене отметки.

Напомним, что целевое направление предполагает бесплатное обучение в высшем учебном заведении. После окончания учебы молодой специалист должен отработать в организации, с которой он заключил целевой договор, пять лет.

образование