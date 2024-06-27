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В Челябинской области откроется новый исправительный центр

Новый центр разместится на базе крупной строительной компании.

В Магнитогорске Челябинской области готовится к открытию новый исправительный центр на базе ООО «Трест Магнитострой». Центр, рассчитанный на 200 осужденных к принудительным работам, будет располагаться в пятиэтажном здании площадью более двух тысяч квадратных метров, прошедшем реконструкцию.

В пресс-службе ГУФСИН Челябинской области сообщили, что в здании оборудованы жилые секции, обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки и глажки вещей, а также помещения для воспитательной работы и религиозных обрядов. Объект оснащен видеоконтролем и инженерными средствами надзора.

Новый центр станет третьим подобным учреждением в регионе, увеличив общее количество мест для осужденных на принудительные работы до 900.