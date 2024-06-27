В Челябинской области откроется новый исправительный центр

В Магнитогорске Челябинской области готовится к открытию новый исправительный центр на базе ООО «Трест Магнитострой». Центр, рассчитанный на 200 осужденных к принудительным работам, будет располагаться в пятиэтажном здании площадью более двух тысяч квадратных метров, прошедшем реконструкцию.