Дорога до вуза или школы: на улицах Москвы появились новые указатели

Новые городские указатели не только показывают направление, но и подсказывают, сколько времени понадобится, чтобы добраться до образовательного учреждения. Например, дорога от городского указателя до Российского института театрального искусства — ГИТИС (Малый Кисловский переулок, дом 6, строение 1) займет семь минут, а до Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств (Товарищеский переулок, дом 30) — всего четыре минуты.