У жителей Коченево из-под крана потекло «какао»

Заместитель главы по благоустройству рабочего поселка Коченево Анатолий Паламарчук пояснил, что в течение 70 лет вода шла через водопровод без фильтров. По его словам, после установки новой водной станции накопившаяся в трубах глина поднялась из-за увеличения давления в них. На вопрос о том, как долго продлится эта ситуация, он не смог дать ответа, комментируя, что бригады ведут работы по очистке труб, сообщает редакция.