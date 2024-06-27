У жителей Коченево из-под крана потекло «какао»

Жители Коченево Новосибирской области пожаловались на грязную водопроводную воду светло-коричневого оттенка, по виду напоминающую «какао». Информацией поделилась редакция «Вести Новосибирск».
«В администрации говорили, что устранят до весны, теперь — до осени. Жить здесь просто становится невозможно. На улице жара, ни попить, ни умыться. Все жители сидят без нормальной воды. Все фильтры забиты, как дальше жить — непонятно», — приводит издание слова одного из местных жителей.
Заместитель главы по благоустройству рабочего поселка Коченево Анатолий Паламарчук пояснил, что в течение 70 лет вода шла через водопровод без фильтров. По его словам, после установки новой водной станции накопившаяся в трубах глина поднялась из-за увеличения давления в них. На вопрос о том, как долго продлится эта ситуация, он не смог дать ответа, комментируя, что бригады ведут работы по очистке труб, сообщает редакция.
Андрей Иванов