В Новосибирске дети получили глубокие порезы, купаясь в водоеме на Юго-Западном

— Оборудовать этот строительный котлован, как мечтают многие, и сделать его законным невозможно. Одна из проблем — не проходят нормы воды для организации пляжа. К тому же здесь нет медленного спуска, дно резко углубляется вниз, где бьют холодные ключи. Купаться в этом котловане опасно для жизни, — ранее объясняли в мэрии.