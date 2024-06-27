В Новосибирске дети получили глубокие порезы, купаясь в водоеме на Юго-Западном

Несколько детей получили глубокие порезы во время отдыха на новосибирских водоемах. Об этом сообщили спасатели МАСС.
— 26 июня два ребенка получили порезы стопы, один ребёнок — глубокий порез бедра. Всем была оказана первая помощь. В последнем случае семилетнему ребенку понадобилась помощь врачей, и он был передан бригаде скорой помощи, — объяснили в пресс-службе.
Один инцидент произошел на пляже «У моря Обского», остальные — на Юго-Западном котловане.
Напомним, что второй из указанных водоемов — категорически непригоден для купания.
— Оборудовать этот строительный котлован, как мечтают многие, и сделать его законным невозможно. Одна из проблем — не проходят нормы воды для организации пляжа. К тому же здесь нет медленного спуска, дно резко углубляется вниз, где бьют холодные ключи. Купаться в этом котловане опасно для жизни, — ранее объясняли в мэрии.