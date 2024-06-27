Не откладываем на завтра: во Владивостоке 27 июня приступят к ремонту Пушкинской

«Работы будут проводиться на участке от Пушкинской, 8 — 10 по направлению к Золотому мосту. В течение дня дорожники планируют подготовить карты, убрав старое покрытие на поврежденных участках, а уже ночью уложить новый асфальт. График работ может быть скорректирован, если погодные условия не позволят проводить асфальтирование», — объяснили в пресс-службе предприятия.