Не откладываем на завтра: во Владивостоке 27 июня приступят к ремонту Пушкинской

Ежедневно Владивосток обновляется и становится еще прекраснее, а главное безопаснее и комфортнее для местных жителей и туристов. Уже сегодня, 27 июня начнется ремонт дороги на Пушкинской, а в районе остановки «Зеленый угол» уже благоустроили новый тротуар. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Для безопасного и комфортного передвижения пешеходов создан новый тротуар на улице Адмирала Юмашева. Благоустроенная тропа следует от поворота на авторынок до автобусной остановки «Зеленый угол».
«Минувшей ночью здесь закончились ремонтные работы. Теперь пешеходы могут воспользоваться новым удобным маршрутом», — отметили специалисты предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ).
Отметим, на этом участке выполнили все необходимые работы: смонтировали бортовой камень, уложили основание новой пешеходной зоны и заасфальтировали тротуар. Все по высшему знаку качества.
«Работы будут проводиться на участке от Пушкинской, 8 — 10 по направлению к Золотому мосту. В течение дня дорожники планируют подготовить карты, убрав старое покрытие на поврежденных участках, а уже ночью уложить новый асфальт. График работ может быть скорректирован, если погодные условия не позволят проводить асфальтирование», — объяснили в пресс-службе предприятия.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативные маршруты на время производства дорожного ремонта.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке благоустроили тротуар не Черемуховой и восстановили дорогу на Фадеева.