«Открытая мобильная платформа» и YADRO представили планшет KVADRA_T

KVADRA, российский технологический бренд персональных устройств компании YADRO, и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении адаптации корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» для планшетов KVADRA_T.
Планшет KVADRA_T оснащён 8-ядерным ARM-процессором, 10,95«IPS-экраном с разрешением Full HD+, аккумулятором 34,2 Вт·ч, 6 ГБ ОЗУ и накопителем 128 ГБ, а также двумя камерами — 5 МП и 13 МП, разъемом USB-C с возможностью подключения внешнего монитора и набором необходимых сенсоров. Устройства выпускаются на крупнейшем в России заводе полного цикла по производству радиоэлектронной продукции Ядро ФАБ Дубна. Для государственного сектора и образовательной сферы в планшеты KVADRA_T была интегрирована корпоративная версия российской мобильной доверенной ОС “Аврора”. В рознице планшет также доступен под управлением собственной операционной системы kvadraOS, совместимой с широким спектром программ и устройств.
«Мы активно развиваем технологическое партнерство и открыты для сотрудничества с сильными отечественными игроками на рынке ИТ. Наша цель — предоставить комплексный пользовательский опыт, позволяющий получить все преимущества объединённых экосистем, — отмечает Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA. — Поэтому для нас было важно интегрировать операционную систему “Аврора” и аппаратную платформу KVADRA, чтобы удовлетворить потребности заказчиков, в ИТ-контуре которых необходимо обеспечивать повышенный уровень безопасности и конфиденциальности чувствительных данных».
«Мы как разработчик первой отечественной мобильной операционной системы видим свою задачу в создании национальной мобильной среды, для чего мы активно развиваем свое сотрудничество с производителями полного цикла, к которым относится компания YADRO. Планшет KVADRA_T с мобильной операционной системой “Аврора” пятого поколения позволит предложить заказчикам новое высокопроизводительное устройство, удовлетворяя их спрос на отечественные доверенные технологические решения, оставаясь при этом полностью в корпоративном контуре», — заявил генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес.
Для планшета KVADRA_T будет доступен новейший релиз ОС «Аврора» 5.1, вобравший в себя все лучшее из наработок компании в плане развития интерфейсов, управления устройством и эшелонированной системы безопасности. «Аврора» пятого поколения предоставляет новые возможности работы для офисных сотрудников, так как изначально разрабатывалась с учетом выполняемых ими задач, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности. До конца 2024 года корпоративным заказчикам также будет доступна версия, сертифицированная по требованиям ФСТЭК России. Отдельно стоит отметить, что это первое устройство, в котором используется версия ядра Linux 5.10, поддерживаемая «Технологическим центром исследования безопасности ядра Linux», созданным на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России. «Открытая мобильная платформа» как один из лидеров данного центра вносит существенный вклад в повышение безопасности ядра Linux.
Планшет KVADRA_T включен в реестр Минпромторга, успешно прошел пилотные испытания в госорганизациях, в том числе на объектах КИИ. Планшет под управлением ОС «Аврора» уже доступен к заказу вместе с фирменными аксессуарами: базовым чехлом с держателем для стилуса, чехлом-книжкой и чехлом с клавиатурой.
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