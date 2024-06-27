«Открытая мобильная платформа» и YADRO представили планшет KVADRA_T

Для планшета KVADRA_T будет доступен новейший релиз ОС «Аврора» 5.1, вобравший в себя все лучшее из наработок компании в плане развития интерфейсов, управления устройством и эшелонированной системы безопасности. «Аврора» пятого поколения предоставляет новые возможности работы для офисных сотрудников, так как изначально разрабатывалась с учетом выполняемых ими задач, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности. До конца 2024 года корпоративным заказчикам также будет доступна версия, сертифицированная по требованиям ФСТЭК России. Отдельно стоит отметить, что это первое устройство, в котором используется версия ядра Linux 5.10, поддерживаемая «Технологическим центром исследования безопасности ядра Linux», созданным на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России. «Открытая мобильная платформа» как один из лидеров данного центра вносит существенный вклад в повышение безопасности ядра Linux.