Подземный переход на остановке «Павленко» отремонтируют в Хабаровске

«Подземный переход будет отремонтирован в рамках программы благоустройства города в этом году. Из-за сложной архитектуры сооружения возникли некоторые трудности в подсчете и выборе материалов для ремонта. Предполагаемые расходы на ремонт составляют около 17 миллионов рублей», — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Сергей Егоров.