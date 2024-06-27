Подземный переход на остановке «Павленко» отремонтируют в Хабаровске

Подземный переход на остановке «Павленко» в Хабаровске будет отремонтирован. Стены и окна павильона украсили баннером в цветах флага Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Подземный переход будет отремонтирован в рамках программы благоустройства города в этом году. Из-за сложной архитектуры сооружения возникли некоторые трудности в подсчете и выборе материалов для ремонта. Предполагаемые расходы на ремонт составляют около 17 миллионов рублей», — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Сергей Егоров.
В середине июля состоится аукцион на ремонт подземного перехода. После подписания контракта с подрядчиком начнутся работы. Их завершат не позднее октября.