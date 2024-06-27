Жара до +32°С ожидается сегодня в Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 32 градусов ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.