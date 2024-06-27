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Жара до +32°С ожидается сегодня в Беларуси

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 32 градусов ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 78% 752 мм рт. ст. +24°

Сегодня будет малооблачно и без осадков. Утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха днем будет плюс 27−32 градуса.