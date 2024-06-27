Жители Новосибирска пожаловались на вырубку деревьев на улице Хилокской

В редакцию «МК в Новосибирске» обратились местные жители, которые рассказали, что сейчас идёт активная вырубка деревьев вдоль улицы Хилокской на отрезке от улицы Кудряшовской до Чайханы.
«Вырубаются деревья, привозят мусор, привозят землю, засыпают все привозным грунтом. Идёт интенсивная планировка под строительство, — поделился очевидец Михаил. — Господа чиновники, вы лишили возможности жителям частного сектора, их детям добираться до своих домов! Некоторые дети учатся в школах на массиве Юго-Западного жилмассива, и транспорта после 20.00 в сторону Хилка нет!».
Как утверждают местные жители, безопасно пройти по Хилокской можно было именно там, где сейчас всё перекопано. Особенно опасно передвигаться на этом участке в час пик.
«Час пик на Хилке с 10−00 и до 19−00, и весь транспортный поток начинается передвигаться через внутридомовые улицы — это улицы Суходольная и Кудряшовская. Тротуаров нигде нет, есть разметка на магистрали и знак пешеходный переход рядом с переходом через железнодорожное полотно. Только стрелки нарисовать забыли: куда пешеходам двигаться», — продолжает Михаил.
Родители теперь опасаются за своих детей, чей путь лежит через эту строительную зону, а также интересуются: что планирую возводить по соседству с ними. Редакция МК направила запрос в мэрию Новосибирска.
Напомним, накануне проходили масштабные рейды на улице Хилокской, где в зелёном массиве были обнаружены десятки нетрудовых мигрантов.