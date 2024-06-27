Жители Новосибирска пожаловались на вырубку деревьев на улице Хилокской

«Час пик на Хилке с 10−00 и до 19−00, и весь транспортный поток начинается передвигаться через внутридомовые улицы — это улицы Суходольная и Кудряшовская. Тротуаров нигде нет, есть разметка на магистрали и знак пешеходный переход рядом с переходом через железнодорожное полотно. Только стрелки нарисовать забыли: куда пешеходам двигаться», — продолжает Михаил.