Новосибирцы столкнутся с магнитной бурей на выходных

Новосибирцы столкнутся с изменениями в магнитосфере на выходных. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Слабые колебания в атмосфере начнутся с 28 июня. А 29 июня с утра сибиряки уже ощутят удар магнитной бури. Все стихнет ближе к обеду.
Несмотря на то, что сила магнитных изменений в атмосфера слабая, врачи рекомендуют сердечникам и людям с хроническими заболеваниями заранее подготовить необходимые лекарства, чтобы снизить вредные воздействия солнечной активности.
Ранее мы писали о том, что до +35 градусов установится в Новосибирске на неделе.
Иван Быкадоров