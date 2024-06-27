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Новосибирцы столкнутся с магнитной бурей на выходных

Ближе к обеду колебания в магнитосфере начнут стихать.

Источник: NASA

Новосибирцы столкнутся с изменениями в магнитосфере на выходных. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Слабые колебания в атмосфере начнутся с 28 июня. А 29 июня с утра сибиряки уже ощутят удар магнитной бури. Все стихнет ближе к обеду.

Несмотря на то, что сила магнитных изменений в атмосфера слабая, врачи рекомендуют сердечникам и людям с хроническими заболеваниями заранее подготовить необходимые лекарства, чтобы снизить вредные воздействия солнечной активности.

Ранее мы писали о том, что до +35 градусов установится в Новосибирске на неделе.

Иван Быкадоров

здоровье