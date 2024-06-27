Директор пермского МУПа осталась под домашним арестом

Людмила Осинцева была арестована 28 февраля 2024 года Свердловским судом Перми по обвинению в получении взятки. По версии следствия, директор МУПа получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест». Это общество должно было выполнить работы для МУП, но фактически не сделало этого. Своей вины Людмила Осинцева на признала.