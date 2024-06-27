Ростовчан предупредили о нашествии огромных летающих тараканов

По словам учёного ДГТУ, американские летающие тараканы поселились на Дону несколько десятилетий назад. С тех пор в тёплое время года ростовчане могут видеть огромных насекомых, которые ползают прямо по городу. Так, на тараканов уже жаловались жители улиц Пушкинской и Ерёменко.