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Ростовчан предупредили о нашествии огромных летающих тараканов

Об этом сообщил зоолог Александр Евсюков.

Источник: Аргументы и факты

Ростовчан предупредили о нашествии огромных летающих тараканов. Об этом сообщил зоолог Александр Евсюков в интервью RostovGazeta.

По словам учёного ДГТУ, американские летающие тараканы поселились на Дону несколько десятилетий назад. С тех пор в тёплое время года ростовчане могут видеть огромных насекомых, которые ползают прямо по городу. Так, на тараканов уже жаловались жители улиц Пушкинской и Ерёменко.

Специалист пояснил, что данный вид родом из Африки. В Ростове же насекомые обитают в канализационных коллекторах. Летом тараканы активно плодятся и выползают на поверхность. Отличительная особенность насекомого — умение летать. В длину же особи достигают пяти сантиметров.

А ранее учёные предупредили жителей региона о возможном нашествии комаров.

флора и фауна