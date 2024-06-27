Ростовчан предупредили о нашествии огромных летающих тараканов. Об этом сообщил зоолог Александр Евсюков в интервью RostovGazeta.
По словам учёного ДГТУ, американские летающие тараканы поселились на Дону несколько десятилетий назад. С тех пор в тёплое время года ростовчане могут видеть огромных насекомых, которые ползают прямо по городу. Так, на тараканов уже жаловались жители улиц Пушкинской и Ерёменко.
Специалист пояснил, что данный вид родом из Африки. В Ростове же насекомые обитают в канализационных коллекторах. Летом тараканы активно плодятся и выползают на поверхность. Отличительная особенность насекомого — умение летать. В длину же особи достигают пяти сантиметров.
А ранее учёные предупредили жителей региона о возможном нашествии комаров.