«Олени лучше». На чем быстрее преодолеть Кузнецкий мост в Кемерове

Автобус выехал с точки А в 7:04 и оказался в пробке вместе с машинами, из-за чего на остановку «Островского» транспорт приехал только в 7:47. В 7:55 был уже на промежуточной точке — «Кузбассэнерго». В результате в точку Б он прибыл только в 8:11. И снова тот же результат — участник эксперимента Игорь опоздал на работу, но её хотя бы не задавили в толкучке.