«Олени лучше». На чем быстрее преодолеть Кузнецкий мост в Кемерове

Дорожное движение в Кемерове стало загруженным из-за ремонта Кузбасского моста, и теперь доехать до работы или учёбы в центре стало настоящим квестом. «АиФ в Кузбассе» решили провести эксперимент и определить, на чем же быстрее всего добраться с Рудничного района до центра. В этом нам помогли жители города.
В нашем небольшом исследовании мы засекли время, которое понадобится, чтобы добраться от точки А до точки Б в час пик, примерно с 7:00 до 9:00. Почему именно такое время? Потому что это тот самый период, когда жители спешат на свою любимую или не очень работу.
Автомобиль.
Спустя несколько дней и часов мучений в духоте и давке мы готовы предоставить результаты:
От остановки «Рудник» до остановки «Парк Ангелов» дорога на автомобиле заняла 56 минут с учётом всех пробок и светофора. Довольно пугающий результат, если опаздываешь на работу.
Наша участница эксперимента Елена выехала на машине из точки А в 7:10 и в 7:30 смогла добраться только до остановки «Красная горка». В 7:39 машина доехала до улицы Суворова, а в 7:49 была на светофоре возле набережной. Только к 7:58 доехала до «КЭМЗа». Наконец в 8:04 Елена добралась до конечной точки и, как итог, опоздала на работу.
«Было жарко, и я нервничала, понимала, что опаздываю, так как очень долго простояла в пробке на въезде на мост. В тот момент пожалела, что не села на трамвай» — говорит Елена.
Трамвай.
Такой же маршрут другой участник проделал и на трамвае, что заняло 29 минут. На линии было 5 трамваев № 3. Все они были забиты, и залезть в транспорт было почти невозможно.
Выезд с точки А был в 7:10 и уже в 7:30 железный друг оказался на «КЭМЗе», а в 7:39 прибыл в точку Б. Отличный результат, пускай и не очень комфортная поездка.
«Это было как пройти 9 кругов ада: очень душно и много народу, который всё набивался и набивался. Не помогало даже то, что я сидела, ведь надо было думать, как выйти и желательно на своей остановке. Радует, что на работу приехала на 20 минут раньше» — делится участница эксперимента Юлия.
Автобус.
На автобусе без пересадок получилось добраться за 1 час и 1 минуту. На маршрут вышло 5 автобусов № 23, но они были не такие заполненные, как трамваи, и в них оставалось место для всех.
Автобус выехал с точки А в 7:04 и оказался в пробке вместе с машинами, из-за чего на остановку «Островского» транспорт приехал только в 7:47. В 7:55 был уже на промежуточной точке — «Кузбассэнерго». В результате в точку Б он прибыл только в 8:11. И снова тот же результат — участник эксперимента Игорь опоздал на работу, но её хотя бы не задавили в толкучке.
«Пересел на автобус с трамвая после недавней ужасной аварии, так как был пассажиром первого трамвая, в который врезались (речь идёт о ДТП с трамваями 6 июня, в котором пострадали 140 человек, а один погиб — Ред.). Автобус теперь кажется мне безопаснее», — объясняет Игорь.
«Олени лучше».
По итогу эксперимента стало ясно, что хоть трамваев сейчас и мало, так как требования к их выпуску после ДТП значительно ужесточились, и попасть в него — настоящие приключение, но доезжает до нужного места он быстрее всего.
«АиФ в Кузбассе» также опросил жителей города, на чём им удобнее добираться. Выяснилось, что из 25 опрошенных большинство предпочитает трамваи¸ но их сейчас очень мало, из-за чего приходится передвигаться на другом транспорте.
«Езжу на машине, потому что нужно завезти ребёнка в детский сад. Это комфортнее, но пробки и высокая температура на улице, конечно, вызывают негативные эмоции. В машине хотя бы есть кондиционер, или можно открыть окна. Это всё равно лучше, чем несколько пересадок и длительное ожидание на остановке» — рассказывает кемеровчанка Анастасия.
«Езжу на 40-ом автобусе, потому что на мою остановку он приезжает более пустой, чем трамвай. Всё же приятнее ехать, когда тебя не прижимают к стене или перилам», — говорит Любовь.
«Для меня трамвай является максимально быстрым способом добраться до работы и не опоздать. Так как езжу на трамваях № 3 из Кировского района, они не такие заполненные, и бывает даже возможность сесть», — объясняет Анна.
И, как сказал самый весёлый пассажир, и автобус хорошо, и трамвай хорошо, но олени лучше!