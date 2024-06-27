Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

Три области — Минская, Брестская и Гомельская — целиком окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, там сейчас действует третий класс пожарной опасности и введены ограничения на посещение лесов.
В Могилевской области открытыми считаются четыре района, это Горецкий, Дрибинский, Костюковичский и Хотимский.
В Гродненской области «зеленых» районов тоже четыре — Гродненский, Островецкий, Ошмянский и Сморгонский.
А в Витебской области таких районов только три, среди них Дубровенский, Оршанский и Сенненский.
В остальных регионах Беларуси введены ограничения на посещение лесов из-за высокой опасности возникновения лесных пожаров.
Запреты и ограничения.
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.
Синоптики предупреждают
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на четверг из-за жаркой погоды.
По прогнозам Белгидромета, сегодня будет малооблачно и без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Дневная температура воздуха составит +27…+32°С.