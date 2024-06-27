27 июня состоится заседание Законодательного собрания Нижегородской области

Депутаты обсудят проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета предлагается увеличить на 8,5 млрд рублей, в частности за счет поступлений налога на доходы физических лиц — на 5,8 млрд рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — на 2,3 млрд рублей, налога на профессиональный доход — на 230 млн рублей.