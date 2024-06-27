27 июня состоится заседание Законодательного собрания Нижегородской области

27 июня в 10:00 (Кремль, корпус 2, зал заседаний) состоится заседание Законодательного собрания Нижегородской области. Депутаты регионального парламента рассмотрят ряд социально значимых законодательных инициатив.
Депутаты обсудят проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета предлагается увеличить на 8,5 млрд рублей, в частности за счет поступлений налога на доходы физических лиц — на 5,8 млрд рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — на 2,3 млрд рублей, налога на профессиональный доход — на 230 млн рублей.
Также будут рассмотрены обращения Законодательного собрания Нижегородской области к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину:
Парламентарии рассмотрят во втором чтении внесение изменений в региональный закон «О молодежной политике в Нижегородской области». Законопроектом предлагается установить единый подход к определению понятия «молодой ученый» и расширить критерии отнесения к данной категории граждан.
Кроме того, будет обсуждаться проект изменений в закон «Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области». Речь идет о возможности передачи объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности региона, в безвозмездное пользование благотворительным организациям для реализации социальных проектов.
Всего в повестке дня 35 вопросов.