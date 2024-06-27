В Башкирии семье придется копить на новую квартиру почти пять лет

Стало известно, сколько лет необходимо семье со средним достатком в Башкирии, чтобы накопить на новую квартиру. Так, на типичное жилье, площадь которого не больше 60 квадратных метров и стоимость 5,1 млн рублей, придется откладывать 4,7 лет. Это следует из аналитики «РИА Новости».