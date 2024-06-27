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В Омске 1 июля откроют перекрёсток Архитекторов — Степанца: как он сейчас выглядит

Омичи уже ходят по обновляемому участку.

Источник: Om1.ru

В Омске продолжаются ремонтные работы по бульвару Архитекторов. Как рассказали в мэрии, перекрёсток Архитекторов — 70 лет Октября — Степанца планируют открыть уже к 1 июля по двум полосам.

Подрядчик уже уложил нижний слой покрытия на площади в 1 680 квадратных метров, продолжается монтаж бордюров и строительство канализированных правых поворотов.

Участок для движения откроют только через несколько дней, однако дорожные барьеры не останавливают людей. Чтобы сократить время в пути, омичи уже ходят по горячему асфальту, прилипая к нему. Из-за этого на покрытии образовываются следы от подошвы.

Также продолжается работа на других участках бульвара. Строители уплотняют слои основания дороги из песка и щебёночно-гравийно-песчаной смеси и прокладывают новые метры ливневой канализации.

Напомним, движение по бульвару Архитекторов на перекрёстке улицы 70 лет Октября и Степанца перекрыли ещё в марте. Это произошло из-за очередного этапа реконструкции. Там демонтируют дорожное полотно, бордюры, столбы, затем переложат подземные коммуникации и построят новую дорогу.