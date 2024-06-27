Двое мужчин утонули в Красноярском крае за сутки

Напомним, ежедневно в регионе проводятся рейды на так называемых «диких» пляжах. Сотрудники МЧС, МВД, органов местного самоуправления и других ведомств патрулируют непредназначенные для купания места, где периодически наблюдается массовое скопление людей. В случае выявления правонарушений их могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа.