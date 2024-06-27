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Двое мужчин утонули в Красноярском крае за сутки

За прошедшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано два происшествия на воде.

Источник: Reuters

Погибли взрослые мужчины, сообщили в Службе спасения.

Первый случай произошел в Северо-Енисейском районе на реке Вельмо возле одноименного населенного пункта. Второй — в Красноярске на Енисее в районе переулка Сибирский.

Спасатели извлекли из воды тела обоих мужчин и передали их сотрудникам полиции.

После очередных случаев гибели на воде специалисты ГУ МЧС вновь напоминают жителям о необходимости соблюдения правил безопасности:

«В ближайшие дни на территории края сохранится жаркая погода. Во избежание трагедий не купайтесь в несанкционированных местах, категорически запрещено входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Родители, внимательно присматривайте за детьми, не отпускайте их одних к водоемам!».

Напомним, ежедневно в регионе проводятся рейды на так называемых «диких» пляжах. Сотрудники МЧС, МВД, органов местного самоуправления и других ведомств патрулируют непредназначенные для купания места, где периодически наблюдается массовое скопление людей. В случае выявления правонарушений их могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа.

несчастный случай