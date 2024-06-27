У жителя Екатеринбурга забрали Cadillac и «ВАЗ» за долги по налогам и ЖКХ

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобили Cadillac Seville и «ВАЗ 2112», принадлежащие местному жителю, за долги по налогам и ЖКХ. 42-летний местный житель накопил задолженности на общую сумму более 355 тысяч рублей.
«От оплаты мужчина уклонялся, к судебным приставам на прием не являлся, — рассказали в пресс-службе свердловского УФССП. — Поскольку гражданин скрывал место нахождения автотранспортных средств, движимое имущество объявлено в исполнительный розыск».
Приставы-исполнители в итоге разыскали автомобили на разных стоянках в Екатеринбурге.
На машины наложен арест с целью дальнейшей реализации, вырученные деньги от которой направят на погашение задолженности.