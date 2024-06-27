У жителя Екатеринбурга забрали Cadillac и «ВАЗ» за долги по налогам и ЖКХ

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобили Cadillac Seville и «ВАЗ 2112», принадлежащие местному жителю, за долги по налогам и ЖКХ. 42-летний местный житель накопил задолженности на общую сумму более 355 тысяч рублей.