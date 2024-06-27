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В Узбекистане с начала года погибло 65 школьников. Одна из причин — отсутствие инфраструктуры

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности заслушал информацию руководителей сферы о ситуации на дорогах республики. На встрече отмечалось, что за пять месяцев текущего года в стране снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий на 7,2%, случаев травматизма — на 8,7%.

Источник: Podrobno.uz

При анализе причин происшествий выяснилось, что 57% из них вызваны недостатками дорожной инфраструктуры, а 43% — несоблюдением водителем правил дорожного движения. На долю пешеходов и велосипедистов приходится 53,7% совершаемых дорожно-транспортных происшествий.

Также было установлено, что почти 10 тысяч школ находятся рядом с автодорогами, и перед большинством школ нет пешеходных дорожек, не установлены светофоры. В результате за пять месяцев текущего года произошли ДТП с участием 359 школьников, из которых 65 погибли, 294 — получили травмы различной степени.

За прошлый же год в результате почти 10 тысяч аварий 9 тысяч граждан получили травмы, почти 2,3 тысячи граждан погибли. Самое грустное, что в прошлом году произошло около 1,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых более 1,5 тысячи детей получили травмы, а 263 ребенка погибли.

Количество дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом остается высоким в Самаркандской, Ташкентской (80), Ферганской (69), Кашкадарьинской и Сурхандарьинской (53) областях.

После обсуждения Комитетом по вопросам обороны и безопасности приняты конкретные предложения по устранению этих недостатков.