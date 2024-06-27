В Узбекистане с начала года погибло 65 школьников. Одна из причин — отсутствие инфраструктуры

Также было установлено, что почти 10 тысяч школ находятся рядом с автодорогами, и перед большинством школ нет пешеходных дорожек, не установлены светофоры. В результате за пять месяцев текущего года произошли ДТП с участием 359 школьников, из которых 65 погибли, 294 — получили травмы различной степени.