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Новосибирцы обменяли 4,5 килограмма батареек и крышек на мороженое

Деньги от продажи пластика пойдут на благотворительность.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Центральном парке жители города обменяли 257 кг батареек и 195 кг пластиковых крышечек на ягодное мороженое. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новосибирска.

— Деньги, вырученные от продажи крышечек, пойдут на благотворительность. На них купят слуховые аппараты для детей, — объяснили в мэрии.

Следующее дежурство экомобиля будет сегодня, 27 июня.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске возбудят уголовное дело о необеспечении 21-летней девушки жизненно необходимым лекарством. Она страдает тяжелой формой заболевания иммунной системы. Если девушка не будет принимать эти дорогостоящие медикаменты, ее здоровье резко ухудшится.

экология