Новосибирцы обменяли 4,5 килограмма батареек и крышек на мороженое

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске возбудят уголовное дело о необеспечении 21-летней девушки жизненно необходимым лекарством. Она страдает тяжелой формой заболевания иммунной системы. Если девушка не будет принимать эти дорогостоящие медикаменты, ее здоровье резко ухудшится.