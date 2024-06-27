Новосибирцы обменяли 4,5 килограмма батареек и крышек на мороженое

В Центральном парке жители города обменяли 257 кг батареек и 195 кг пластиковых крышечек на ягодное мороженое. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новосибирска.
— Деньги, вырученные от продажи крышечек, пойдут на благотворительность. На них купят слуховые аппараты для детей, — объяснили в мэрии.
Следующее дежурство экомобиля будет сегодня, 27 июня.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске возбудят уголовное дело о необеспечении 21-летней девушки жизненно необходимым лекарством. Она страдает тяжелой формой заболевания иммунной системы. Если девушка не будет принимать эти дорогостоящие медикаменты, ее здоровье резко ухудшится.