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Минздрав Беларуси изменил содержание аптечек первой помощи

Минздрав Беларуси уточнил, что должно быть в аптечках первой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Беларуси изменило содержание аптечек первой помощи. Это следует из постановления ведомства № 99 от 12 июня 2024 года. Подробности озвучили в пресс-службе Минздрава.

Сообщается, что теперь в аптечке первой помощи должны находиться измеритель артериального давления, электронный термометр. Сказано, что число приборов могут самостоятельно определять юрлица и индивидуальные предприниматели в зависимости от потребности. В Минздраве напомнили, что ранее в аптечках первой помощи должны были быть тонометр, а также электронный медицинский термометр.

медицина