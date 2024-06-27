Минздрав Беларуси изменил содержание аптечек первой помощи

Сообщается, что теперь в аптечке первой помощи должны находиться измеритель артериального давления, электронный термометр. Сказано, что число приборов могут самостоятельно определять юрлица и индивидуальные предприниматели в зависимости от потребности. В Минздраве напомнили, что ранее в аптечках первой помощи должны были быть тонометр, а также электронный медицинский термометр.