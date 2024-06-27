В Хабаровске откроется ещё один магазин с доступной рыбой

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова убеждена, что сельдь тихоокеанская нерестовая штучной заморозки — прекрасный продукт, он входит в список десяти самых полезных видов рыб в мире, а потому достоин быть на каждом столе. Отборную сортированную нерестовую сельдь высоко ценят в Японии, а рыбаки хотят, чтобы ее распробовали и полюбили в Хабаровске. А чтобы у горожан был еще больший выбор, по решению Ольги Булковой в проект «Доступная рыба» включены стейки из кеты и горбуши, их цена будет такой же, как и на сам лосось.