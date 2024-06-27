В Хабаровске откроется ещё один магазин с доступной рыбой

Еще один магазин по продаже доступной рыбы будет открыт в Центральном районе Хабаровска на Амурском бульваре, 18. Там проведена первая строительная планерка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Первый рыбный магазин Крайрыбакколхозсоюза уже работает в Железнодорожном районе и пользуется большой популярностью.
В новом магазине спланировано два торговых зала. Здесь горожане смогут купить продукцию по проекту «Доступная рыба». Старейшая в крае ассоциация рыбопереработчиков расширяет ассортимент, ведь только одной камбалы в Охотском море обитает шесть промысловых видов: звездчатая, желтобрюхая, белобрюхая, желтоперая, палтусовидная и хоботная. А еще в центре Хабаровска можно будет купить продукцию глубокой переработки рыбы.
К проекту Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза присоединяются и предприятия, не входящие в эту отраслевую ассоциацию. Рыбопромышленники понимают, что столица рыбного края должна быть обеспечена доступными для всех сельдью тихоокеанской нерестовой со зрелой икрой, камбалами, сельдью иваси, мойвой, гольцами, морской капустой, лососем и другими вкусными и полезными продуктами рыбной «корзины» региона.
Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова убеждена, что сельдь тихоокеанская нерестовая штучной заморозки — прекрасный продукт, он входит в список десяти самых полезных видов рыб в мире, а потому достоин быть на каждом столе. Отборную сортированную нерестовую сельдь высоко ценят в Японии, а рыбаки хотят, чтобы ее распробовали и полюбили в Хабаровске. А чтобы у горожан был еще больший выбор, по решению Ольги Булковой в проект «Доступная рыба» включены стейки из кеты и горбуши, их цена будет такой же, как и на сам лосось.