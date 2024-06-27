Изменилось место посадки и высадки пассажиров теплоходов в Хабаровске

Время отправления теплоходов по маршрутам с остановки Прибрежная будет соответствовать расписанию по времени отправления с Речного вокзала. Пассажиры могут уточнять оперативную информацию по движению теплоходов у диспетчера ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону 8 924 310−61−39 .