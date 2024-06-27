Изменилось место посадки и высадки пассажиров теплоходов в Хабаровске

По информации управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска, в связи с подъемом уровня воды в реке Амур, посадка и высадка пассажиров будет происходить на остановке Прибрежная. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Из-за подъема уровня воды береговая зона речных причалов № 3 и № 4 затоплена. В связи с этим, с 28 июня посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с остановки Прибрежная.
Время отправления теплоходов по маршрутам с остановки Прибрежная будет соответствовать расписанию по времени отправления с Речного вокзала. Пассажиры могут уточнять оперативную информацию по движению теплоходов у диспетчера ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону