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Изменилось место посадки и высадки пассажиров теплоходов в Хабаровске

Остановку перенесли из-за затопления береговой зоны речных причалов.

Источник: Комсомольская правда

По информации управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска, в связи с подъемом уровня воды в реке Амур, посадка и высадка пассажиров будет происходить на остановке Прибрежная. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Из-за подъема уровня воды береговая зона речных причалов № 3 и № 4 затоплена. В связи с этим, с 28 июня посадка и высадка пассажиров будет осуществляться с остановки Прибрежная.

Время отправления теплоходов по маршрутам с остановки Прибрежная будет соответствовать расписанию по времени отправления с Речного вокзала. Пассажиры могут уточнять оперативную информацию по движению теплоходов у диспетчера ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону 8 924 310−61−39.