На Октябрьском мосту в Новосибирске монтируют новое перильное ограждение

В свою очередь подрядчик ООО «ДК Клевер» продолжает работы по подготовке к бетонированию следующего участка новой монолитной консоли. Специалисты выполняют устройство деформационных швов в зоне тротуаров. Уже выполнено устройство выравнивающего слоя на закрытых для проезда полосах на первом и втором пролётах моста. Ведётся подготовка к устройству наплавляемой гидроизоляции.