На Октябрьском мосту в Новосибирске монтируют новое перильное ограждение

В Новосибирске в ходе капремонта смонтирован 118-метровый участок барьерного ограждения на Октябрьском мосту. Об этом в четверг, 27 июня сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
По данным МКУ «Гормост», установку элементов основания нового ограждения выполнило ООО «СпецТрансСтрой». Чугунное литьё, как и обещал прошлым летом мэр Анатолий Локоть, было восстановлено по историческому образцу: на мосту можно будет увидеть секции «знамёна», «ветви», «молот» и «колоски».
В свою очередь подрядчик ООО «ДК Клевер» продолжает работы по подготовке к бетонированию следующего участка новой монолитной консоли. Специалисты выполняют устройство деформационных швов в зоне тротуаров. Уже выполнено устройство выравнивающего слоя на закрытых для проезда полосах на первом и втором пролётах моста. Ведётся подготовка к устройству наплавляемой гидроизоляции.
«Ремонтные работы на мосту идут круглосуточно. Работают более 50 человек», — уточнили в пресс-центре мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что подрядчика ремонта Октябрьского моста и строительства станции «Спортивная» внесут в реестр недобросовестных поставщиков.