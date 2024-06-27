Сделали только половину. Ремонт дома купца Камчатова в Перми приостановлен

Купец Михаил Камчатов, фамилия которого теперь тесно связана с этим домом, здание унаследовал к 1900-му году. При нём в доме открылись пекарня, булочная, а позднее магазин одежды и ресторан. Здесь, в своих мастерских, писали портреты и иконы С. Я. Журавлёв и Г. М. Угольников. В магазине Завьяловой продавались охотничьи принадлежности, а позднее её магазин стал центральным оружейным.