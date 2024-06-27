Сделали только половину. Ремонт дома купца Камчатова в Перми приостановлен

Находящийся в центре Перми памятник архитектуры и градостроительства «Доходный дом купца Камчатова» сильно изношен, но по-прежнему населён. Долгожданная реставрация не коснулась самых пострадавших от времени подъездов. Сайт perm.aif.ru рассказывает историю дома и разбирается, когда закончится его ремонт.
Что не так с ремонтом?
Многострадальный дом, расположившийся на пересечении улиц Монастырской и Куйбышева, несколько лет дожидался капитального ремонта.
По разным оценкам, износ дома, возраст которого, на минуточку, более века, составлял от 52 до 67%. Аварийными признавались целые подъезды, в которых, тем не менее, до сих пор живут люди.
Казалось, у дома есть шанс обрести новую жизнь. Долгожданный ремонт начался в июне 2022 года. Однако он длится до сих пор, хотя по изначальному плану уже должен был закончиться. По словам одной из жильцов, на продолжение реставрации просто не хватает бюджета.
Что за дом купца Камчатова?
Инспекция по охране объектов культурного наследия сообщила perm.aif.ru, что дом построен во второй половине XIX века. Точная дата, как и имя архитектора, неизвестны.
В книге Елены Спешиловой «Старая Пермь» упоминается теория, согласно которой автором проекта мог быть архитектор Рудольф Карвовский. К его известным работам относится, например, лютеранская кирха, что на углу улиц Максима Горького и Екатерининской.
Шилов и Гайсин в книге «Пермский дом в истории и культуре края» рассказывают, что в 1877 году в Пермскую городскую думу поступает заявка на возведение двухэтажного каменного дома с лавками и фасадом на торговую площадь от Фёдора Егоровича Еремеева.
Купец Михаил Камчатов, фамилия которого теперь тесно связана с этим домом, здание унаследовал к 1900-му году. При нём в доме открылись пекарня, булочная, а позднее магазин одежды и ресторан. Здесь, в своих мастерских, писали портреты и иконы С. Я. Журавлёв и Г. М. Угольников. В магазине Завьяловой продавались охотничьи принадлежности, а позднее её магазин стал центральным оружейным.
До 1917-го года второй этаж той части здания, что выходит на Монастырскую, занимала Контрольная палата. В 1916-м в доме временно разместились исторический и юридический факультеты Петроградского университета.
После революции здесь учреждена первая в Перми приёмная радиостанция.
Два верхних этажа выбиваются отсутствующим декором. Дело в том, что они были надстроены уже в советское время, в тридцатые годы. С тех пор дом не ремонтировался.
Ныне почти все некогда торговые помещения пустуют. Только в конце 2023 года в одном из дворов открылся бар.
Как живётся в объекте культурного наследия?
В некоторых подъездах есть свои особенности. В одном можно обнаружить угловую деревянную лестницу, что в наше время встречается довольно редко, где-то ступени каменные, но нетипично широкие.
Всего подъездов десять, почти все из них закрытые. Закрытые подъезды мало чем отличаются от обычных советских домов. Та же краска на стенах, иногда растения в горшочках. Просто стены толще, пространства больше, лестницы шире, потолки и двери выше.
Что касается незапираемых подъездов — стены их сплошь покрыты рисунками и надписями. Да что там стены, даже двери. Некоторым рисункам пара десятков лет, то и дело появляются новые.
Жители запираемых подъездов на дом не жалуются и очень их любят. Десятый подъезд относится к тем, у которых нет домофона, и дверь его открыта всегда. Его жильцам приходится обходиться без газа. По словам одной из жительниц, отключить газ пришлось после пожара.
Соседи из других подъездов жалуются на временами неспокойную обстановку в многострадальном десятом, например на стычки алкоголиков и мигрантов, доходящие до крови. Сами же жильцы десятого подъезда на соседей не жалуются.
Стоит отметить, что в подъездах с первого по третий, по словам двух других жильцов, селятся степенные, хорошо обеспеченные граждане.
Реставрация остановлена, и когда продолжится — неизвестно. Облагорожены два из трёх фасадов, частично один из двух дворов. И даже там, пройдя вглубь, можно обнаружить горы мусора и смрад, характерный для отходов жизнедеятельности.
Пенсионерка, проживающая в доме с 1941-го года, жалуется на проживающего тут алкоголика и компанию его приятелей, указывая, что беспорядок и вонь во дворе созданы именно ими. Также она сетует на невозможность узнать, когда работы по реставрации дома будут окончены.
Что теперь?
Все строительные леса убраны, рабочие, разгребавшие строительный мусор у одной из стен дома, не знают, относилась ли их работа к подготовке нового этапа реставрации. Следует отметить, что инспекция по охране объектов культурного наследия за зданием всё-таки следит: открывшемуся в здании бару разместить вывеску со своим названием на фасаде не позволили.
Как сообщили сайту perm.aif.ru в департаменте ЖКХ Перми, в десятом подъезде дома существует угроза обрушения межэтажных перекрытий, из-за чего ввели режим повышенной готовности.
«Для окончания проведения капитального ремонта многоквартирного дома и снятия режима повышенной готовности необходимо провести усиление несущих конструкций (замена, ремонт плит перекрытия). Указанные работы являются реконструкцией, а дом является объектом культурного наследия», — уточнили perm.aif.ru в администрации Перми.
Планируемый срок завершения работ — 2−4 квартал 2026 года.