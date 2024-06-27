Свечки вроде не нужны, светает рано, но зарядиться негде: В Кишинёве очередные плановые отключения электроэнергии — где не будет света в четверг, 27 июня

Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 27 июня 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии.
Кишинев, Ботаника
ул. Буребиста, 5 с 08:50 до 17:00.
ул. Александру Кристя 4−28, 5−27, Кэушень 12−30, 13−31, Ханул Морий 32 −90, 33−47, Пандурилор, 13 с
ул. Четатя Албэ 36А, 38−48, 48Б, 45−59, Кэушень 6А, 10А, 12, Ханул Морий 3, 11, 21, 38, 43А, ул. Ханул Морий 3−29, 4−20, Мунчешть 170−174, Пандурилор 9, 14 в интервале времени с
Кишинев, Ботаника, Добруджа
ул. Кишиневская, Михай Еминеску, Михаил Фрунзе, ул. Сергея Лазо частично, с 09:00 до 17:00.
Кишинев, Чеканы
ул. Будай ⅔ с 09:30 до 17:00.
Кишинев, Рышкановка
Алеку Русо 5/2, 7/2, 13/3, 13/4, ул. Мирона Костина 5/2, 7/2, 26/26, 26/6, Николае Димо с 9:40 до 17.00.
ул. Аэродромная, Богдана Воевода 1, Георге Гимпу 21−23, Киев 1, 1/1, ½, 3А, 3/3, 5, 5а, 7А, Надежда Руссо 1/1, ¼, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5−7, 7/1, 7/2, 7/3, 10−12, 16, Петрэрей 49, 49/1, 49/2, 49/5, 51, 60−62, переулок Петрэрией 47Б, 49, 49/3, 51/4, 60/1, 60/2, Спартак 3−9, 6, 6Б, 10/1, 12, 15−19, 19/1, 21/1, 23, 23/1, 23А, 23Б, 25/1, 25/2, 25/3, 27/1, 29, 16 −28, 28А, 36/1 с 09:50 до 17:00.