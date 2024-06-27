Несколько улиц в Москве перекроют 28 и 29 июня из-за выпускного в Парке Горького

«В связи с проведением московского выпускного в Парке Горького и выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце 28 и 29 июня на нескольких улицах столицы временно ограничат движение транспорта», — говорится в сообщении.
В частности, движение будет закрыто на следующих улицах: с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня по всей улице Ильинке и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Кроме того, движение будет ограничено с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня на съезде с улицы Крымский Вал в проезд в сторону Ленинского проспекта (первый съезд по ходу движения).
«Кроме того, 28 июня с 15:00 до 19:30 будет недоступна одна крайняя правая полоса на Моховой улице. Движение также перекроют с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня на внешней стороне Садового кольца от Крымской эстакады до дома 9, строения 1 на улице Крымский Вал. Помимо этого, нельзя будет проехать в боковом проезде внешней стороны Садового кольца на улице Крымский Вал от дома 9, строения 1 до дома 9, строения 57», — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что на некоторых участках, где будет ограничено движение транспорта, парковка будет запрещена. Горожан просят заранее планировать свой маршрут.