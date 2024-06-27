Несколько улиц в Москве перекроют 28 и 29 июня из-за выпускного в Парке Горького

В частности, движение будет закрыто на следующих улицах: с 08:00 28 июня до 07:00 29 июня по всей улице Ильинке и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Кроме того, движение будет ограничено с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня на съезде с улицы Крымский Вал в проезд в сторону Ленинского проспекта (первый съезд по ходу движения).