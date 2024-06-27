Температура Волги незначительно увеличилась в Самарской области

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воды в Волге у берегов Самары незначительно повысилась и стала составлять +19 градусов. Несколько дней назад она была на отметке в +18 градусов. На Саратовском водохранилище в Сызрани вода прогрелась до +20 градусов, а в Тольятти до +21 градуса, хотя еще недавно термометр показывал +26 градусов.