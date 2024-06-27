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Температура Волги незначительно увеличилась в Самарской области

Самарцам рассказали, до какой температуры прогрелась вода в Волге.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 83% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с наступлением прохладной погоды специалисты отметили понижение температуры Волги. Рассказываем, как прогрелась вода 27 июня 2024 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воды в Волге у берегов Самары незначительно повысилась и стала составлять +19 градусов. Несколько дней назад она была на отметке в +18 градусов. На Саратовском водохранилище в Сызрани вода прогрелась до +20 градусов, а в Тольятти до +21 градуса, хотя еще недавно термометр показывал +26 градусов.

Напомним, в ближайшую неделю погоду в регионе будет формировать южный циклон. Местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха останется пониженной.