Циклон с грозовыми ливнями захватит большую часть Среднего Урала

В пятницу, 28 июня, температура воздуха сохранится в тех же значениях. Ночью ожидают +11 градусов, а днем не выше +19 градусов. В субботу свердловчан ждет небольшое похолодание: столбики термометров поднимутся до +13 градусов днем. Ночью в воскресенье, 29 июня, будет всего +9 градусов, а днем ожидают +16.