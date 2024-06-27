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Циклон с грозовыми ливнями захватит большую часть Среднего Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня, ФедералПресс. В Свердловской области прогнозируют дожди и слабые грозы. Холодный циклон еще будет управлять погодой в регионе, однако скоро отступит. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 83% 753 мм рт. ст. +24°

«Основные осадки, связанные с циклоном, ожидаются в регионе 29 июня. При это осадки затронут большинство районов области, за исключением севера. Количество осадков в субботу на данный момент ожидается значительным — до 40−60 мм в южных и восточных районах», — прокомментировал Алексей Пулин.

Погоду в Свердловской области продолжит контролировать умеренно-холодная воздушная масса. Она оставит в регионе низкую температуру воздуха и осадки. Вероятность грозы будет 10% в Екатеринбурге. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +19 градусов.

В пятницу, 28 июня, температура воздуха сохранится в тех же значениях. Ночью ожидают +11 градусов, а днем не выше +19 градусов. В субботу свердловчан ждет небольшое похолодание: столбики термометров поднимутся до +13 градусов днем. Ночью в воскресенье, 29 июня, будет всего +9 градусов, а днем ожидают +16.

При этом погода наладится уже в начале следующей недели. В понедельник, 1 июля, будет тепло: температура воздуха прогреется до +24 градусов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Кузбассе в ближайшие выходные прогнозируют дожди. Вероятность осадков по югу региона будет выше.