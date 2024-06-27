Циклон с грозовыми ливнями захватит большую часть Среднего Урала

«Основные осадки, связанные с циклоном, ожидаются в регионе 29 июня. При это осадки затронут большинство районов области, за исключением севера. Количество осадков в субботу на данный момент ожидается значительным — до 40−60 мм в южных и восточных районах», — прокомментировал Алексей Пулин.
Погоду в Свердловской области продолжит контролировать умеренно-холодная воздушная масса. Она оставит в регионе низкую температуру воздуха и осадки. Вероятность грозы будет 10% в Екатеринбурге. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +19 градусов.
В пятницу, 28 июня, температура воздуха сохранится в тех же значениях. Ночью ожидают +11 градусов, а днем не выше +19 градусов. В субботу свердловчан ждет небольшое похолодание: столбики термометров поднимутся до +13 градусов днем. Ночью в воскресенье, 29 июня, будет всего +9 градусов, а днем ожидают +16.
При этом погода наладится уже в начале следующей недели. В понедельник, 1 июля, будет тепло: температура воздуха прогреется до +24 градусов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Кузбассе в ближайшие выходные прогнозируют дожди. Вероятность осадков по югу региона будет выше.