Генконсульство республики Беларусь откроется в Нижнем Новгороде

Генеральное консульство республик Беларусь откроется в Нижнем Новгороде, об этом в своем telegram-канале написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он опубликовал соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Глава региона поблагодарил коллег за такой выбор и проявленное доверие.
В настоящее время готовится площадка для размещения Генконсульства.
«Это станет еще одним важным шагом в укреплении сотрудничества наших государств», — подчеркнул Глеб Никитин.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с руководителем нижегородского отделения посольства республики Беларусь Олегом Дикуном. Они обсудили сотрудничество между Нижним Новгородом и Минском, а также будущее соглашение о побратимстве с Гомелем.