Во Владивостоке вводятся ограничения на автодвижение и продажу алкоголя

Согласно информации от пресс-службы администрации города, временные ограничения на движение и парковку транспорта будут действовать в центре города с 8 утра до 15 часов дня. Запрет будет действовать на Корабельной набережной (от дома № 1 по Океанскому проспекту до дома № 66 по улице Светланской) и в Светланском переулке (от пересечения с Корабельной набережной до пересечения с улицей Светланской). Объезд транспорта будет организован по улицам Корабельной набережной, Светланской и Семёновской.