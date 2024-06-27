Во Владивостоке вводятся ограничения на автодвижение и продажу алкоголя

Во Владивостоке вводятся временные ограничения на движение транспорта и продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодёжи. В ближайшую субботу, 29 июня, в Молодёжной столице России пройдут масштабные мероприятия, посвященные празднику.
Согласно информации от пресс-службы администрации города, временные ограничения на движение и парковку транспорта будут действовать в центре города с 8 утра до 15 часов дня. Запрет будет действовать на Корабельной набережной (от дома № 1 по Океанскому проспекту до дома № 66 по улице Светланской) и в Светланском переулке (от пересечения с Корабельной набережной до пересечения с улицей Светланской). Объезд транспорта будет организован по улицам Корабельной набережной, Светланской и Семёновской.
Помимо этого, с 28 июня по 6 июля в определённых зонах города введут временные ограничения на продажу алкогольных напитков. В этот период запрет на реализацию спиртного будет действовать в магазинах, расположенных рядом с набережной Цесаревича. 29 июня, в День молодёжи, и 6 июля, в День города, ограничения коснутся также магазинов, расположенных в районе центральной площади.
Празднование Дня молодёжи во Владивостоке в этом году впервые продлится целую неделю — с 26 июня по 6 июля. Ежедневно на Набережной Цесаревича и других городских площадках будут проходить выступления звёзд эстрады, конкурсы, культурные и развлекательные мероприятия, а также образовательные программы.