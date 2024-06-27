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В Кузбассе фура столкнулась с междугородним автобусом с 29 пассажирами

ДТП произошло на территории Топкинского округа.

В Топкинском округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло около 8:40 на 235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского округа.

По предварительной версии, 54-летний водитель автобуса «Голден Драгон» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с фурой, которая остановилась по требованию регулировщика на ремонтируемом участке. В автобусе, двигающемся по маршруту «Новосибирск — Кемерово», находились 29 пассажиров, два из которых — дети.

На место выехал 21 спасатель, которые деблокировали пострадавших, оказали им первую помощь, стабилизировали транспортного средства и отключили АКБ.

Правоохранители устанавливают количество пострадавших и обстоятельства ДТП. Прокуратура организовала проверку.