В Кузбассе фура столкнулась с междугородним автобусом с 29 пассажирами

По предварительной версии, 54-летний водитель автобуса «Голден Драгон» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с фурой, которая остановилась по требованию регулировщика на ремонтируемом участке. В автобусе, двигающемся по маршруту «Новосибирск — Кемерово», находились 29 пассажиров, два из которых — дети.