Температурный рекорд 34-летней давности побит в Казахстане

Как отметили в Казгидромете, большую часть мая территория Казахстана находилась под влиянием холодных и влажных воздушных масс. Частое прохождение циклонов и атмосферных фронтов обеспечило избыточное количество осадков на большей части страны. Наблюдались частые дожди, временами сильные (15−57 миллиметров), в связи с этим во многих регионах республики общее количество осадков за месяц превысило норму в 2−5 раз.
Наибольшее количество осадков за месяц выпало в Алматинской области на метеорологической станции Каменское плато (195,9 миллиметра при норме 139 миллиметров). В отдельные дни месяца за сутки выпала месячная норма осадков, к примеру, 8 мая на МC Атырау за сутки выпал 31 миллиметр при норме за месяц 28 миллиметров, на МC Актау выпало 20 миллиметров при норме 13 миллиметров, 19 мая на МC Кокшетау выпало 27 миллиметров при норме 26 миллиметров, на МC Боровое — 57 миллиметров при норме 34 миллиметра, 26 мая на МC Талдыкорган выпало 42 миллиметра при норме за месяц 39 миллиметров.
Дефицит осадков наблюдался в западных и северо-западных регионах страны, а также локально в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в областях Улытау, Абай и Жетысу. На МС Джаныбек (Западно-Казахстанская область) осадки отсутствовали в течение всего месяца.
«Такая дождливая и ненастная погода в мае мало способствовала прогреву земли и повышению температуры воздуха. А с притоком арктических воздушных масс в ночные часы температура воздуха в северной половине страны опускалась до заморозков 1−5 градусов. В отдельных районах страны даже были обновлены рекорды по минимальной температуре воздуха, к примеру, в Актобе 5 мая была зафиксирована температура воздуха −3,6 градуса, 6 мая −2,5 градуса, тем самым обновив рекорд за 2000 год (-2,0 градуса) и 1990 год (-1,8 градуса), 20 мая в Актау ночной минимум составил +9,4 градуса, также оказался рекордным значением для этого дня, предыдущий рекорд был в 1997 году, и он составил +9,6 градуса, 26 мая был зафиксирован рекорд в Западно-Казахстанской области на МС Джусалы, ночной минимум составил +3,4 градуса, обновив рекорд 1992 года в +4,0 градуса».
В течение мая часто наблюдались такие явления, как грозы, пыльные бури, град, порывистый ветер, в отдельных регионах ветер усиливался до 31−41 метра в секунду (в области Жетысу на АМС Достык 11, 26 мая отмечался ветер 41 метр в секунду).