Температурный рекорд 34-летней давности побит в Казахстане

«Такая дождливая и ненастная погода в мае мало способствовала прогреву земли и повышению температуры воздуха. А с притоком арктических воздушных масс в ночные часы температура воздуха в северной половине страны опускалась до заморозков 1−5 градусов. В отдельных районах страны даже были обновлены рекорды по минимальной температуре воздуха, к примеру, в Актобе 5 мая была зафиксирована температура воздуха −3,6 градуса, 6 мая −2,5 градуса, тем самым обновив рекорд за 2000 год (-2,0 градуса) и 1990 год (-1,8 градуса), 20 мая в Актау ночной минимум составил +9,4 градуса, также оказался рекордным значением для этого дня, предыдущий рекорд был в 1997 году, и он составил +9,6 градуса, 26 мая был зафиксирован рекорд в Западно-Казахстанской области на МС Джусалы, ночной минимум составил +3,4 градуса, обновив рекорд 1992 года в +4,0 градуса».