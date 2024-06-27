Ветераны комсомола сыграют в КВИЗ с командами техникумов и предприятий в рамках Дня молодежи

В КВИЗе примут участие команда ветеранов комсомола, в состав которой войдет глава Московского района Владимир Кропотин. Комсомольцы сразятся в интеллектуальной игре с молодежными командами предприятий и техникумов: АО ОКБМ Африкантов, Филиал ПАО «ОАК» — НАЗ «Сокол», ОА ЦНИИ «Буревестник», АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», студенческими командами Нижегородского авиационного технического колледжа, Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса, командой совета молодежи Централизованной библиотечной системы Московского района, командой совета по делам молодежи при главе администрации Московского района.