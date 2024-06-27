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Ветераны комсомола сыграют в КВИЗ с командами техникумов и предприятий в рамках Дня молодежи

Возрастное ограничение: 16+.

КВИЗ «На одной волне», посвященный Дню молодежи — 2024, состоится в деловом центре АО ОКБМ Африкантов 27 июня в 18:00, об этом сообщили в администрации Московского района Нижнего Новгорода.

В КВИЗе примут участие команда ветеранов комсомола, в состав которой войдет глава Московского района Владимир Кропотин. Комсомольцы сразятся в интеллектуальной игре с молодежными командами предприятий и техникумов: АО ОКБМ Африкантов, Филиал ПАО «ОАК» — НАЗ «Сокол», ОА ЦНИИ «Буревестник», АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», студенческими командами Нижегородского авиационного технического колледжа, Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса, командой совета молодежи Централизованной библиотечной системы Московского района, командой совета по делам молодежи при главе администрации Московского района.

В завершении встречи гости увидят вокальные и танцевальные номера от молодых исполнителей, состоится беспроигрышная лотерея. Завершится торжество дружеской беседой разных поколений.