В Уфе до конца лета частично закрыли Комсомольскую улицу

В Уфе до 31 августа закрыли крайнюю правую полосу Комсомольской улицы на пересечении с улицей Архитектора Рехмукова. Также движение закрыто на двух полосах улицы Архитектора Рехмукова от пересечения с Комсомольской до дома № 3 по, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения связаны с продолжением строительства улицы.