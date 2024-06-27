Как сообщал «Ъ-Уфа», мэрия Уфы в марте прошлого года заключила с ООО «Дортрансстрой» контракт на строительство участка улицы Архитектора Рехмукова протяженностью 456 м. Стоимость работ составила около 114 млн руб. Двухполосная дорога обеспечит проезд к строящемуся Центру спортивной борьбы, возводимого 450-летию Уфы. Проектная скорость движения по ней составит 40 км/час.
В Уфе до конца лета частично закрыли Комсомольскую улицу
В Уфе до 31 августа закрыли крайнюю правую полосу Комсомольской улицы на пересечении с улицей Архитектора Рехмукова. Также движение закрыто на двух полосах улицы Архитектора Рехмукова от пересечения с Комсомольской до дома № 3 по, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения связаны с продолжением строительства улицы.