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В Ирбите изъято 300 килограммов прокисшей молочной продукции

В продуктовом магазине Ирбита нашли почти 300 килограммов просроченной молочки.

Источник: Комсомольская правда

В Ирбите нашли и изъяли около 300 килограммов прокисшей молочной продукции. Их обнаружили в магазине «Доброцен». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

В продуктовом магазине продавалась молочная продукция с нарушением требований к маркировке средствами индикации. Всего 287 единиц товара весом 117 килограммов.

— А также с истекшим сроком годности, несоответствующая требованиям технических регламентов, с признаками фальсификации (по результатам лабораторных испытаний) — 13 наименований продукции в объеме 174 килограммов, — рассказали в региональном ведомстве.

Отмечается, что вся продукция с нарушениями изъята из оборота. В отношении общества с ограниченной ответственностью назначен штраф в 350 тысяч рублей. Также вынесены предписания. Директору магазина объявлено предупреждение.