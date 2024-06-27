В Ирбите изъято 300 килограммов прокисшей молочной продукции

В Ирбите нашли и изъяли около 300 килограммов прокисшей молочной продукции. Их обнаружили в магазине «Доброцен». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
В продуктовом магазине продавалась молочная продукция с нарушением требований к маркировке средствами индикации. Всего 287 единиц товара весом 117 килограммов.
— А также с истекшим сроком годности, несоответствующая требованиям технических регламентов, с признаками фальсификации (по результатам лабораторных испытаний) — 13 наименований продукции в объеме 174 килограммов, — рассказали в региональном ведомстве.
Отмечается, что вся продукция с нарушениями изъята из оборота. В отношении общества с ограниченной ответственностью назначен штраф в 350 тысяч рублей. Также вынесены предписания. Директору магазина объявлено предупреждение.