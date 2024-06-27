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В Уфе 67-летний водитель устроил лобовую аварию с пострадавшими

В Уфе во встречном ДТП пострадали два водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошло лобовое ДТП с участием «Лады Калины» и «Дэу Нексия». Как рассказали в пресс-службе столичной госавтоинспекции, за рулем отечественной легковушки был 67-летний мужчина. Он врезался во встречную иномарку на улице Орджоникидзе.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ установили, что находившийся за рулем «Дэу Нексия» уфимец был без прав, а от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Обоих водителей доставили в больницу с различными травмами. По факту случившегося начато разбирательство.

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