В Уфе 67-летний водитель устроил лобовую аварию с пострадавшими

В Уфе произошло лобовое ДТП с участием «Лады Калины» и «Дэу Нексия». Как рассказали в пресс-службе столичной госавтоинспекции, за рулем отечественной легковушки был 67-летний мужчина. Он врезался во встречную иномарку на улице Орджоникидзе.
Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ установили, что находившийся за рулем «Дэу Нексия» уфимец был без прав, а от прохождения медосвидетельствования он отказался.
Обоих водителей доставили в больницу с различными травмами. По факту случившегося начато разбирательство.
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