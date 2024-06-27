В челябинском поселке 70 лет ждут ремонта моста

«Самое страшное, что скорая и пожарные либо не могут проехать по затопленному мосту, либо слишком долго едут в объезд. Люди обратились на прямую линию с Владимиром Путиным. “Народный фронт” обратился в прокуратуру, чтобы мост, наконец, привели в надлежащее состояние», — сообщили в пресс-службе «Народного фронта» Челябинской области.
Необходимо отремонтировать 30 метров моста.
В период затопления вода переливается через дамбу и смывает насыпной мост. В это тяжелое время жители поселка распределяют силы: у кого большие машины — вывозят детей. В период затопления есть дежурные и специальный график: кто-то привозит хлеб на всех, кто-то отвозит пенсионеров в больницу, кто-то — школьников на занятия.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинскую область будут поставлять больше битумных материалов — их используют в дорожной отрасли, промышленном и гражданском строительстве, ЖКХ.