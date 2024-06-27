В челябинском поселке 70 лет ждут ремонта моста

«Самое страшное, что скорая и пожарные либо не могут проехать по затопленному мосту, либо слишком долго едут в объезд. Люди обратились на прямую линию с Владимиром Путиным. “Народный фронт” обратился в прокуратуру, чтобы мост, наконец, привели в надлежащее состояние», — сообщили в пресс-службе «Народного фронта» Челябинской области.