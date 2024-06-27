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В челябинском поселке 70 лет ждут ремонта моста

ЮЖНОУРАЛЬСК, 27 июня, ФедералПресс. В поселке Череповка в Южноуральске 70 лет ждут ремонта моста. В паводок жители отрезаны от внешнего мира. Они сами проводят эвакуацию каждую весну и осень и составляют график выживания в непростых условиях.

«Самое страшное, что скорая и пожарные либо не могут проехать по затопленному мосту, либо слишком долго едут в объезд. Люди обратились на прямую линию с Владимиром Путиным. “Народный фронт” обратился в прокуратуру, чтобы мост, наконец, привели в надлежащее состояние», — сообщили в пресс-службе «Народного фронта» Челябинской области.

Необходимо отремонтировать 30 метров моста.

В период затопления вода переливается через дамбу и смывает насыпной мост. В это тяжелое время жители поселка распределяют силы: у кого большие машины — вывозят детей. В период затопления есть дежурные и специальный график: кто-то привозит хлеб на всех, кто-то отвозит пенсионеров в больницу, кто-то — школьников на занятия.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинскую область будут поставлять больше битумных материалов — их используют в дорожной отрасли, промышленном и гражданском строительстве, ЖКХ.

строительство