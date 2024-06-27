После ливней и гроз в Краснодаре поднимется температура

Ливни и грозы, которые пришли в Краснодарский край 25 и 26 июня, наконец отступили. Вместо дождей на Кубань придут теплые и солнечные дни.
«На Кубани 27 июня местами еще пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах с градом. А поступление холодного воздуха постепенно прекратится», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Уточняется, что температура воздуха 27 июня поднимется до +28…30 градусов. Ветер усилится до 4 — 9 метров в секунду.
28 июня дожди не ожидаются. Температура воздуха поднимется до +29…31 градуса.