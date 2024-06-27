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Роддом в Миассе закроют на две недели для санобработки

Рожениц будут направлять в Челябинск.

С 8 по 22 июля роддом в Миассе закроют на плановую санитарно-гигиеническую обработку. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы № 2.

«В течение этих двух недель все противоэпидемические мероприятия будут проведены в полном объёме, и мы сможем вернуться к любимой работе», — рассказали в медучреждении. Принимать рожениц будут до 8 часов утра 8 июля. Будущим мамам, у которых предполагаемая дата родов совпадает с «мойкой» в роддоме, выдадут памятки с датами плановой госпитализации. Уточняется, что основной поток пациенток направят в Областной перинатальный центр в Челябинске. В экстренных случаях жительниц Миасса на скорой доставят в ближайший роддом в Златоусте.

медицина