С 1 июля автобусы временно изменят свои маршруты в Хабаровске

Водители маршрутов №№ 1С, 29П, 33−1, 56, отправляющихся от остановки «Площадь Славы», теперь будут поворачивать направо на улицу Калинина, останавливаться на остановке «Детский мир», затем поедут по переулку Конечному и улице Запарина, чтобы вернуться на улицу Ленина.