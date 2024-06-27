С 1 июля автобусы временно изменят свои маршруты в Хабаровске

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По информации из мэрии, в районе дома № 18 на улице Ленина будет производиться замена старых трубопроводов. Из-за этого автобусы маршрутов № 1 Л, 1С, 8, 8−1, 10, 23, 29П, 29К, 33−1, 52−1, 56 временно изменят свое движение до окончания работ.
Водители маршрутов №№ 1С, 29П, 33−1, 56, отправляющихся от остановки «Площадь Славы», теперь будут поворачивать направо на улицу Калинина, останавливаться на остановке «Детский мир», затем поедут по переулку Конечному и улице Запарина, чтобы вернуться на улицу Ленина.
А вот водители маршрутов №№ 1 Л, 29К, 52−1, начинающих движение от остановки «Гостиница “Амур”, теперь будут поворачивать на улицу Запарина, проезжать по Уссурийскому бульвару и улице Калинина.
Следующие маршруты №№ 8, 8−1, 10, 23, отправляющиеся от остановки «Управление ДВЖД», будут идти по улице Калинина, останавливаться на «Детском мире» и проходить по переулку Конечному и улице Запарина, чтобы вернуться на улицу Ленина.