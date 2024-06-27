В Омске остановили программу благоустройства дворов из-за отсутствия денег

В городе на неопределённое время приостановили программу благоустройства дворовых территорий. Причина — отсутствие финансирования. Действие программы продлили до 2030 года.
«В настоящее время из-за отсутствия источника финансирования приём заявок о включении дворовых территорий в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2024 году, отложен на неопределённый срок», — рассказали в омской мэрии.
Отмечается, что собственники жилья в многоквартирных домах смогут принять участие в программе со следующего года. Сроки подачи документов опубликуют на официальном сайте городской администрации.
Ранее сообщалось, что в этом году в Омске отказались от нанесения на перекрёстки «вафельной разметки». По правилам дорожного движения участок с такой разметкой запрещает выезд на перекрёсток в случае заторов. Как рассказали порталу Om1.ru в администрации, на неё не предусмотрено финансирование.