В Омске остановили программу благоустройства дворов из-за отсутствия денег

Ранее сообщалось, что в этом году в Омске отказались от нанесения на перекрёстки «вафельной разметки». По правилам дорожного движения участок с такой разметкой запрещает выезд на перекрёсток в случае заторов. Как рассказали порталу Om1.ru в администрации, на неё не предусмотрено финансирование.