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В Омске остановили программу благоустройства дворов из-за отсутствия денег

Заявки пока не принимаются.

Источник: Om1.ru

В городе на неопределённое время приостановили программу благоустройства дворовых территорий. Причина — отсутствие финансирования. Действие программы продлили до 2030 года.

«В настоящее время из-за отсутствия источника финансирования приём заявок о включении дворовых территорий в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2024 году, отложен на неопределённый срок», — рассказали в омской мэрии.

Отмечается, что собственники жилья в многоквартирных домах смогут принять участие в программе со следующего года. Сроки подачи документов опубликуют на официальном сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что в этом году в Омске отказались от нанесения на перекрёстки «вафельной разметки». По правилам дорожного движения участок с такой разметкой запрещает выезд на перекрёсток в случае заторов. Как рассказали порталу Om1.ru в администрации, на неё не предусмотрено финансирование.

ЖКХ