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Советник губернатора Свердловской области отправил второго сына в армию

Бывший мэр Алапаевска Сайгид Билалов отправил среднего сына на срочную службу.

Источник: страница во «ВКонтакте» Сайгида Билалова

Бывший мэр Алапаевска и нынешний советник губернатора Свердловской области Сайгид Билалов отправил среднего сына в армию. Шамиль будет проходить срочную службу. Об этом Билалов сообщил на личной странице в «ВКонтакте».

— Проводил среднего сына — Шамиля, который с малых лет осваивал технику спортивного самбо. Без лишнего пафоса и сантиментов уверен, в какое бы подразделение и род войск не отправили служить Шамиля, он исправно пронесет и военную армейскую честь, и погоны, — рассказал Сайгид Билалов.

По словам советника губернатора, младший сын Хаким также планирует стать воином. Отправку среднего сына в армию он назвал праздником.

Напомним, что старший сын Билалова Руслан почти два года назад уехал на спецоперацию на Украине и был серьезно ранен. Он получил три медали на СВО.