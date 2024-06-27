Советник губернатора Свердловской области отправил второго сына в армию

Бывший мэр Алапаевска и нынешний советник губернатора Свердловской области Сайгид Билалов отправил среднего сына в армию. Шамиль будет проходить срочную службу. Об этом Билалов сообщил на личной странице в «ВКонтакте».
— Проводил среднего сына — Шамиля, который с малых лет осваивал технику спортивного самбо. Без лишнего пафоса и сантиментов уверен, в какое бы подразделение и род войск не отправили служить Шамиля, он исправно пронесет и военную армейскую честь, и погоны, — рассказал Сайгид Билалов.
По словам советника губернатора, младший сын Хаким также планирует стать воином. Отправку среднего сына в армию он назвал праздником.
Напомним, что старший сын Билалова Руслан почти два года назад уехал на спецоперацию на Украине и был серьезно ранен. Он получил три медали на СВО.