Советник губернатора Свердловской области отправил второго сына в армию

— Проводил среднего сына — Шамиля, который с малых лет осваивал технику спортивного самбо. Без лишнего пафоса и сантиментов уверен, в какое бы подразделение и род войск не отправили служить Шамиля, он исправно пронесет и военную армейскую честь, и погоны, — рассказал Сайгид Билалов.