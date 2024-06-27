Трем омским выпускницам удалось сдать ЕГЭ на 200 баллов

В Омской области трем выпускницам удалось дважды написать ЕГЭ на 100 баллов. За основной период сдачи экзамена в регионе 53 стобалльные работы.
Выпускница школы № 135 Елизавета Ситникова набрала 200 баллов за экзамены по русскому языку и химии. Ученицы областного Многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117 Анна Бессарб и Полина Михайлова набрали максимальное количество баллов за экзамены по русскому языку и профильной математике.
Елизавета Ситникова рассказала, что планирует поступать в медицинский университет на специальность «Лечебное дело». Девушка отметила, что в приоритете у нее остается поступление именно в Омске.
«Поздравляю выпускниц и их наставников с успешной сдачей ЕГЭ на максимальный балл», — поздравил девушек глава министерства образования Омской области Иван Кротт.
Ранее мы писали, что количество стобалльных работ в этом году у омских выпускников выросло до 52.