Очередного конфликтного тигра начали отлавливать в Приморье

Специалисты регионального МинПрироды напоминают о важности обращения в охотнадзор Приморского края в случае выхода амурских тигров на территорию населённых пунктов или возникновения конфликтных ситуаций. При этом отмечается, что необходимо сообщать только о случаях, свидетелями которых человек являлся лично или полностью уверен в достоверности информации.