Очередного конфликтного тигра начали отлавливать в Приморье

В посёлке Пластун Тернейского муниципального округа Приморья ночью 27 июня зафиксирован случай выхода на территорию населённого пункта амурского тигра. По информации Telegram-канала «МинПрироды 25», уже получено разрешение на отлов этого хищника от Росприроднадзора, и в настоящее время такая работа проводится сотрудниками госохотнадзора.
Ранее, 15 июня, произошло нападение тигра на собак в посёлке Пластун, что было подтверждено и задокументировано специалистами. Затем, 25 июня, тигра заметили в районе промышленной зоны АО «Тернейлес». На следующий день, 26 июня, тигра снова увидели на территории посёлка.
Несмотря на то, что описанные случаи подтверждены, пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды упорно заявляет об учащении случаев ложных сообщений о выходе тигров на территорию посёлка Пластун, которые, по мнению ведомства, часто основаны на недостоверной информации из социальных сетей.
Специалисты регионального МинПрироды напоминают о важности обращения в охотнадзор Приморского края в случае выхода амурских тигров на территорию населённых пунктов или возникновения конфликтных ситуаций. При этом отмечается, что необходимо сообщать только о случаях, свидетелями которых человек являлся лично или полностью уверен в достоверности информации.