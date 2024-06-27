Рекордную за последние полвека жару зафиксировали в Новосибирской области

— Рекорды отмечаются, начиная с 22 июня: как в Новосибирской области, так и по всей Западной Сибири. По Новосибирской области рекорд установлен в Искитиме — 34,6 градуса. Предыдущий рекорд был в 1982 году — плюс 33,5 градуса. На левом берегу Оби в пригороде Новосибирска превышение примерно на 1 градус. В Маслянино на юго-востоке региона предыдущий максимум был в 1963 году. В 2024 году зарегистрирован новый максимум — 32,9 градуса, — рассказала ТАСС начальник службы метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.