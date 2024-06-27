Опубликован график отключения горячей воды на первую половину июля 2024 года

На портале KZN.RU опубликован график отключения горячего водоснабжения на первую половину июля в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»). Прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям. Сроки могут быть скорректированы. Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 2 по 5 июля:
2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 26а, 34, 35, 36, 37, 39;
Абсалямова, 13;
Адоратского, 4, 4а;
Волгоградская, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;
Восстания, 25;
Горсоветская, 2а, 25, 29, 33, 34, 17/1, 17/2, 17/3, 19а;
Дежнева, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2;
Декабристов, 106, 106а, 106б, 83, 85, 87, 89 В, 110, 113, 115, 150, 156;
Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;
Калугинская, 4;
Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;
Коммунаров, ⅙, 2;
Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;
Краснококшайская, 75а, 84, 84а, 84б корп.1, 84б корп.2;
Ленская, 10;
Лушникова, 6, 8, 10;
Малая Крыловка, 27;
Маршала Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52;
Мулланура Вахитова, 5/2, 5/3;
Мусина, 59а, 59б-1, 59б-2, 61а;
Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;
Ползунова, 5;
проспект Ибрагимова, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
проспект Ямашева, 4, 6, 28, 30, 48, 50, 52, 54−1, 54−2, 54−3, 54−4, 56, 58, 60; 101;
Проточная, 6, стр. 10;
Серова, 43 корп.1, 43 корп.2, 43 корп.3, 48, 50 корп.1, 50 корп.2;
Соловецких Юнг, 1, 7;
Тверская, 9б;
Фатыха Амирхана, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 53а, 49, 51, 53б, 61, 71;
Чистопольская, 79 (подъезд 1−12), 81, 79 (подъезд 13−24), 85, 85а;
Энергетиков, 9;
Ягодинская, 25.
Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 2 по 12 июля (проведение текущего ремонта тепловодов):
Аделя Кутуя, 86а, 110а, 110б, 110д корп.1, 110д корп.2, 110д корп.3;
Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22 В, 22 г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;
Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;
Габдуллы Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;
Галии Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;
Гвардейская, 31;
Джаудата Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;
Дуслык, 4, 6;
Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20/1, 20/2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;
Курская, 18, 20, 23, 25, 27;
Ломжинская, 1, 3, 5, 7;
Магистральная (Большие Клыки), 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;
Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;
Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18;
Новоселья, 4, 6, 10;
переулок Дуслык, 6;
Петра Полушкина, 5/4;
проспект Альберта Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34в;
проспект Победы, 57а, 57б, 57 В, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 корп.1, 139 корп.2, 139 корп.3, 139а корп.1, 139а корп.2, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;
Рашида Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;
Родины, 29, 31, 33, 37;
Седова, 20а, 20б, 20в;
Тулпар, 4, 5, 7;
Туганлык, 1, 3, 10, 12;
Тыныч, 1, 3, 8;
Хайдара Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35.
Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 2 по 16 июля (проведение гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях с последующим проведением текущего ремонта тепловодов):
Абдуллы Бичурина, 13;
Абсалямова, 13, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;
Алексея Козина, 1, 2, 4, 3а, 3б, 5, 7;
Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г;
Фатыха Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17;
Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;
Галимджана Баруди, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 16, 18, 18а, 20а, 20;
Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
Беломорская, 69, 81, 83;
Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;
Бондаренко, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 34;
Восстания, 67а, 83, 80а, 82б, 84, 90а, 86а, 129, 127, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121а, 123, 123а;
Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16;
Выборгская, 2, 3, 4;
Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 50а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в;
Декабристов, 8, 10, 127, 129, 131;
Кулахметова, 3, 5, 11а, 17−1, 17−2, 17−3, 17−4, 18, 20, 22, 19, 21, 23, 25/1, 25/2;
Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 7, 9, 11, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;
Мусина, 1, 7, 9, 21, 23;
Нигматуллина, 3, 5, 11/84, 1/47;
Окольная, 28, 30, 94а/1, 94а/2;
проспект Ибрагимова, 89;
проспект Ямашева, 29, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 103а, 103.
Пилотская, 35, 37, 39 корп.1;
Сибгата Хакима, 3, 5, 5а, 7, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 60;
Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 4, 5а, 5б, 3, 5, 7, 7а, 7б;
Серова, 3, 4, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 14, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 22/24, 26, 26а, 28а, 46, стр. 7, 29, 31, 35, 37. 41;
Солдатская, 3, 5;
Тверская, 5;
Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13. 19;
Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;
Хлебозаводская, 3, 6, 7а, 8;
Четаева, 4, 10, 14, 14а, 14а корп.2, 20, 22, 24, 34а, 45, 39, 41, 43, 43а, 47, 49, 51, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;
Чистопольская, 1, 3, 4, 6, 10/8, 5, 7, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 23, 25, 26/5, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 61б, 61д, 60, 62, 64, 72, 66, 68, 70, 71а, 71б, 74, 76, 82, 86, 86/10, 88/70/3, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 75, 77/2, 79 (с 1 по 15 подъезды), 81;
Чкалова, 7б;
Шамиля Усманова, 11а, 11б, 11 В, 25а;
Шатурская, 250;
Энергетиков, ⅔, 3, 5, 8, 12, 18;
Ютазинская, 6б-1, 6б-2, 6б-3, 14, 16, 18.