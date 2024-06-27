Опубликован график отключения горячей воды на первую половину июля 2024 года

На портале KZN.RU опубликован график отключения горячего водоснабжения на первую половину июля в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»). Прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям. Сроки могут быть скорректированы. Многоквартирные дома, отключение горячего водоснабжения в которых запланировано с 2 по 5 июля: