Губернатор Иркутской области посетил соцобъекты в Жигаловском районе

Губернатор Иркутской области находится в рабочей поездке по нескольким районам Приангарья. Его визит начался с Качугского района, потом делегация отправилась в Жигаловский. Там Игорь Кобзев вместе с представителями районной администрации посетил несколько социальных объектов. Например, в Жигалово он побывал в школе № 2 и филиале Балаганского аграрно-технологического техникума — обе организации расположены в одном здании. Здесь в 2022—2023 годах проводился капитальный ремонт. Сейчас в поселке строится новая школа, куда смогут перейти все ученики. Поэтому глава региона предложил это здание использовать для техникума и дал поручение проработать концепцию развития среднего профессионального образования в этом районе, чтобы определить те специальности, которые здесь пользуются наибольшим спросом.