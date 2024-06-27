Губернатор Иркутской области посетил соцобъекты в Жигаловском районе

Губернатор Иркутской области находится в рабочей поездке по нескольким районам Приангарья. Его визит начался с Качугского района, потом делегация отправилась в Жигаловский. Там Игорь Кобзев вместе с представителями районной администрации посетил несколько социальных объектов. Например, в Жигалово он побывал в школе № 2 и филиале Балаганского аграрно-технологического техникума — обе организации расположены в одном здании. Здесь в 2022—2023 годах проводился капитальный ремонт. Сейчас в поселке строится новая школа, куда смогут перейти все ученики. Поэтому глава региона предложил это здание использовать для техникума и дал поручение проработать концепцию развития среднего профессионального образования в этом районе, чтобы определить те специальности, которые здесь пользуются наибольшим спросом.
Социальные объекты, в которых проводились капремонты, посетили и в селе Знаменка. Это школа, которую привели в порядок благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» и муниципальной программе «Развитие образования на 2020−2026 годы». В детском саду ремонт начался весной этого года. Общая стоимость работ составить около 43 млн рублей, закончить их должны к началу учебного года.
Капитально отремонтировали в Знаменке также амбулаторию участковой больницы. Средства на это выделялись по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Кроме того, в 2021 году в этом селе построили спортивно-оздоровительный комплекс.
Игорь Кобзев отметил, что в целом в Жигаловском районе заметны позитивные перемены. Однако есть претензии к качеству дорог и мобильной связи — будут прорабатываться соответствующие решения.